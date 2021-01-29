Верховная рада запретила ускоренную регистрацию российской вакцины

Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает экстренное использование вакцин против коронавируса, которые еще не прошли все испытания, передает телеканал «112 Украина». При этом он запрещает такое применение вакцины из России, поскольку та считается «государством-агрессором».

На Украине зарегистрировано более 1,2 млн зараженных коронавирусом. Умерли за время пандемии 23,6 тыс. человек, выздоровели свыше 1 млн.

«Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине с пандемией COVID-19, для обеспечения ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что будет против использования российской вакцины против COVID-19, даже если она окажется эффективной. По его словам, вакцина используется в пропагандистских целях.

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».