Финляндия может отказаться от российского электричества

Россия может потерять своего крупнейшего импортера электроэнергии — Финляндию — из-за ускоренного перехода на возобновляемую генерацию. Это следует из сценариев развития энергосистемы страны до 2035 года, разработанных финским отраслевым оператором Fingrid. Объемам поставок с этой страной составляет 22 млрд руб. в год.

Три сценария предусматривают прекращение импорта электроэнергии в Финляндию, а один — даже наращивание экспорта. В двух из четырех сценариев допускается, что Финляндия не будет нуждаться в энергомосте с Россией через Выборг.

Подробности — в материале “Ъ” «Финляндия отключается от России».