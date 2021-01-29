Студентов самарского колледжа пригласили на каток, лыжню и просмотр военно-патриотического фильма 31 января

Поволжский государственный колледж пригласил студентов на просмотр военно-патриотического фильма «Зоя», каток, студенческую лыжню или лыжную прогулку 31 января в 12:00 (МСК+1). Соответствующее объявление учебного заведения распростаранилось в социальных сетях. В это же время в Самаре должна пройти несогласованная протестная акция сторонников Алексея Навального.

Как отмечается в объявлении, мероприятия бесплатные. Педагоги попросили родителей предупредить колледж, если их дети уедут за город или просто останутся дома.

В учебном заведении отказались от подробных комментариев, отметив, что не видят ничего крамольного в том, чтобы организовывать досуг для своих студентов.

В минувшую субботу, 23 января, в Самаре прошел первый несогласованный митинг за освобождение оппозиционера Алексея Навального. В акции участвовали от двух от пяти тысяч человек. Около 160 участников митинга были задержаны. Как сообщила городская администрация в пятницу, 29 января, на шестерых несовершеннолетних составлены протоколы об участии в несогласованном мероприятии. В телеграм-канале самарского штаба Навального отмечают, что они не призывают несовершеннолетних выходить на протесты.

Ранее Самарский государственный технический университет (СамГТУ) объявил, что преподаватели в воскресенье, 31 января, будут принимать зачеты и экзамены по всем дисциплинам. В сообщении было сказано, что «при пересдаче можно рассчитывать на самую высокую оценку», однако позже эту информацию удалили.

Сабрина Самедова