Фильм Навального о «дворце Путина» посмотрели более 100 млн раз

Расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о поместье под Геленджиком, которое авторы называют «дворцом Путина», набрало уже более 100 млн просмотров на YouTube. Фильм был опубликован десять дней назад — 19 января. Президент свою причастность к особняку отрицает.

Это видео стало самым популярным на канале Алексея Навального. На втором месте идет фильм «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве (41 млн просмотров за почти четыре года).

В фильме ФБК говорится о комплексе зданий под Геленджиком, который якобы построили для Владимира Путина. Стоимость «дворца» оценивалась в 100 млрд руб. Президент заявил, что не имеет отношения к этому особняку, а владеют им бизнесмены. В Кремле разглашать имена владельцев отказались. В районе поместья установлена бесполетная зона, которую ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».