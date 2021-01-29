Пентагон отказался комментировать захват российского «Панциря» в Ливии

Минобороны США ответило на вопрос о публикации британской газеты The Times о том, что в руки американцев попал российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» (купленный ОАЭ), захваченный в ходе боев в Ливии. Ведомство не подтвердило, но и не опровергло эту информацию, переадресовав вопрос в Госдепартамент.

«Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями»,— сообщила представитель Мнобороны США Джессика Макналти «РИА Новости». На просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию она прямо не ответила.

По данным газеты, «Панцирь-С1» был куплен у России ОАЭ, после чего был передан Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Установку перевезли на базу Рамштайн на юго-западе Германии. Операция была проведена из-за опасений, что «Панцирь С-1» может попасть в руки ополченцев или контрабандистов.

Ливия фактически разделена на две части. В ней идет противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа (контролирует Триполи и запад страны) и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара (сотрудничает с парламентом на востоке страны). В декабре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД ПНС Ливии Мохаммедом Тахой Сиялой, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

Подробнее об этих переговорах — в материале “Ъ” «Москва и Триполи рассыпались в благодарностях».