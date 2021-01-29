Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $190 млн

За неделю по 27 января чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, составил $190 млн, сообщила компания BCS Global Markets. Неделей ранее он составил $330 млн.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает отток и приток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Российские активы получили притоки в размере $190 млн после $330 млн на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре (цитата по «РИА Новости»).

Ранее “Ъ” отмечал, что после непродолжительного затишья интерес международных инвесторов к российскому рынку акций резко вырос. Суммарный приток инвестиций за неделю, закончившуюся 13 января, составил $290 млн. Это рекордный результат с января прошлого года ($340 млн). Позитивный настрой инвесторов связан с ростом эффективности в борьбе с пандемией.

Об интересе инвесторов к российскому рынку — в материале “Ъ” «Санкции в цене».