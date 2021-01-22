Недельный приток в инвестирующие в РФ фонды сократился до $330 млн

За неделю по 20 января чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы (с учетом фондов, ориентированных не только на Россию), составил $330 млн, говорится в отчете компании BCS Global Markets. Неделей ранее приток составил $370 млн.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает отток и приток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

Недельный приток средств в фонды акций, специализирующиеся исключительно на российском рынке, составил $10 млн против $20 млн на прошлой неделе. До этого был зафиксирован отток средств.

Притоки в российские акции из всех фондов сократились до $162 млн. «Хотя приток сохраняется 11 недель подряд, инвесторы потеряли интерес к фондам, ориентированным на Россию»,— приводит «Прайм» выдержку из обзора. Неделей ранее совокупные притоки достигали $290 млн. При этом эксперты отмечают больший интерес к облигациям, чем к акциям.

Об интересе инвесторов к российскому рынку — в материале “Ъ” «Санкции в цене».