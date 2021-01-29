Трамп намерен помочь республиканцам вернуть контроль над Палатой представителей

45-й президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Республиканской партии в Палате представителей Кевином Маккарти выразил готовность помочь партии вернуть контроль над нижней палатой Конгресса США в 2022 году. На выборах в прошлом ноябре демократы сохранили контроль в Палате представителей США и получили 50 из 100 мест в Сенате.

Как пишет Fox News со ссылкой на поддерживающий бывшего президента комитет Save America, встреча была посвящена планам республиканцев вернуть большинство в нижней палате конгресса США на промежуточных выборах в 2022 году. В комитете отметили, что господин Трамп согласился работать с Кевином Маккарти.

«Они очень хорошо работали вместе на последних выборах и получили по крайней мере на 15 мест больше, хотя большинство предсказывало обратное. Они снова сделают это, и работа уже началась»,— заявили в комитете.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибло в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента США. Более чем 150 протестующим предъявили обвинения в массовых беспорядках. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат.

Об импичменте Дональда Трампа — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».