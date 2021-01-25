Руководитель штаба Навального в Ярославле арестована на 10 суток

25 января решением Кировского районного суда Ярославля на 10 суток арестована координатор регионального штаба Алексея Навального Елена Лекиашвили, сообщили в пресс-службе ярославского областного суда. В сообщении отмечается, что госпожа Лекиашвили арестована за организацию публичной несогласованной акции.

«Елена Лекиашвили признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, ей назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста»,— рассказала пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили и сотрудник штаба Александр Смирнов были задержаны 23 января, перед началом в Ярославле несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Позднее появилось сообщение, что координатор штаба задержана на 48 часов и находится в РОВД Заволжского района города Ярославля.

София Бастрыгина