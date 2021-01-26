Омбудсмен встретился с арестованным руководителем штаба Навального в Ярославле

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин встретился с арестованной на 10 суток координатором штаба Алексей Навального в Ярославле Еленой Лекиашвили, сообщил “Ъ-Ярославль” Сергей Бабуркин. По словам омбудсмена, к нему в соцсетях обратился неизвестный мужчина, который попросил выяснить где и с каких условиях находится Елена Лекиашвили.

По информации уполномоченного, он провел встречу с руководителем регионального штаба Навального в камере административных задержанных отдела полиции «Заволжский». По словам Сергея Бабуркина, они обсудили условия, в которых она находится.

«Сотрудники обращались с Еленой корректно. По словам девушки, она находится в хороших условиях. Отмечает, что питание тоже хорошее. Встреча с ее адвокатом прошла успешно»,— рассказал “Ъ-Ярославль” господин Бабуркин.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Елена Лекиашвили была задержана 23 января, перед началом несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и доставлена в РОВД Заволжского района города Ярославля. 25 января Кировский районный суд Ярославля арестовал Елену Лекиашвили на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, за участие в организации публичной несогласованной акции.

София Бастрыгина