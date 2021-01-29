Число жалоб в ЕСПЧ на Россию снизилось на 30%

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2020 году принял к рассмотрению на треть меньше жалоб к России, сообщил Минюст на основании статистики ЕСПЧ о рассмотрении дел. Россия занимает 24 место по числу жалоб, поданных в ЕСПЧ, среди стран Совета Европы.

«Согласно представленным данным, в 2020 году в отношении Российской Федерации отмечено существенное, более чем на 30%, снижение числа переданных на рассмотрение судебных составов ЕСПЧ жалоб. При этом из расчета на 100 тыс. населения РФ находится в третьем десятке Совета Европы (24 место) по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб»,— сообщается на сайте Минюста.

В Минюсте отметили, что в 2020 году число вынесенных постановлений по делам против России сократилось на 7%. В досудебном порядке было урегулировано 723 дела (+14%), в 2019 было 619 дел. Общий процент отклоняемых ЕСПЧ жалоб в отношении всех стран составляет более 90%.

В январе ЕСПЧ назвал пыткой «неоправданное длительное надевание наручников» на людей, приговоренных к пожизненному сроку заключения. Теперь государство обязано выплатить четверым осужденным на пожизненные сроки россиянам компенсацию морального вреда размером от €1,9 тыс. до €3 тыс. и поменять соответствующие регламенты ФСИН.

Подробнее — в материале “Ъ” «ЕСПЧ вступился за пожизненно осужденных».