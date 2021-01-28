Бывший мэр Каспийска предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Следствие передало в суд уголовное дело в отношении бывшего мэра Каспийска Джамалудина Омарова, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Подробности уголовного дела сообщили в прокуратуре Дагестана. По версии следствия, в 2010 году, занимая должность главы муниципального образования, господин Омаров по просьбе своего знакомого издал незаконное постановление о предоставлении ему в аренду сроком на 49 лет земельного участка площадью три гектара, кадастровой стоимостью 42,8 млн руб. под строительство гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией в районе территории яхт-клуба и МКР-6 в Каспийске. При этом переданный в аренду участок был частично наложен на земельный участок площадью 1,5 га, находящийся в постоянном бессрочном пользовании коммерческой организации.

Кроме того, в 2010–2011 годах глава администрации города подписал незаконные постановления о предоставлении местной жительнице в бессрочное пользование, а затем — в собственность земельного участка под строительство развлекательного комплекса.

В последующем женщина приобрела участок в собственность за 1 млн руб. при кадастровой стоимости свыше 7 млн руб. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму не менее 6 млн руб.

Уголовное дело рассмотрит Каспийский городской суд. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о признании недействительными незаконных постановлений главы городской администрации и сделок с земельными участками.

Юлия Рыбина, Махачкала