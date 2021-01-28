Чемпионскому матчу назначили даты

Международная шахматная федерация (FIDE) анонсировала дату и регламент самого значимого шахматного события — матча за звание чемпиона мира. Перенесенный из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, он пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае и станет частью Expo-2020. Бороться за титул лучшего в мире шахматиста будут норвежец Магнус Карлсен и победитель пока еще не завершившегося Кандидатского турнира.

FIDE сообщила о том, что матч за звание чемпиона мира по шахматам, не состоявшийся в прошлом году из-за пандемии COVID-19, пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Турнир состоится в рамках Expo-2020, которая была также отложена из-за карантинных ограничений. Такая коллаборация Международной шахматной федерации и организаторов дубайской выставки, утверждает глава FIDE Аркадий Дворкович, позволит провести «грандиозное» событие, ориентированное «не только на поклонников шахмат, но и на куда более широкую аудиторию».

На данный момент известен только один из двух участников этого матча — норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, обладатель титула и лидер рейтинга FIDE. Его соперник определится по результатам Кандидатского турнира в Екатеринбурге, который также не устоял перед натиском пандемии и был приостановлен после первого круга в марте 2020 года.

За право встретиться с Магнусом Карлсеном в чемпионском матче борются восемь гроссмейстеров, включая трех российских — Яна Непомнящего, Александра Грищука и Кирилла Алексеенко.

Непомнящий провел первый тур лучше своих соотечественников, продемонстрировав в Екатеринбурге блестящую игру, и круг закончил, деля первую строчку в таблице с французом Максимом Вашье-Лагравом. Грищук не потерпел ни единого поражения, но и не добился ни единой победы. Гораздо менее опытный Алексеенко идет последним. Кроме них, за возможность побороться с действующим чемпионом мира сражаются китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана и голландец Аниш Гири.

Согласно регламенту турнира, Магнус Карлсен и его соперник проведут 14 классических партий.

Они поборются за рекордный призовой фонд €2 млн (ранее он был в два раза меньше). Из них 60% отойдут победителю.

Екатерина Ремизова