Координатор нижегородского штаба Навального задержан для допроса

Полиция задержала координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова, сообщили в штабе.

По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, господин Трегубов задержан по подозрению в совершении преступления. «Доставлен в следственную часть УМВД России по Нижнему Новгороду. Какое дело, пока неизвестно», — пишет господин Чиков у себя в Telegram.

После задержания активисты штаба Навального на время потеряли своего координатора, однако затем сообщили, что его увезли в следственную часть нижегородского МВД и затем, вероятно, доставят в отдел полиции Канавинского района. К задержанному выехал адвокат Александр Караваев.

Ранее полиция задержала Романа Трегубова перед всероссийской акцией в поддержку Алексея Навального 23 января. Суд оштрафовал его на 25 тыс. руб. за организацию публичного мероприятия без уведомления властей (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). В акции протеста участвовали несколько тысяч нижегородцев, полиция задержала более 90 человек.

Владимир Зубарев