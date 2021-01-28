Губернатор Кубани продлил режим повышенной готовности до 12 февраля

Постановление о продлении повышенной готовности сегодня подписано Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба краевой администрации. По-прежнему жители и гости Кубани должны носить маски в местах массового пребывания людей. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти региона решили возобновить выставочно-конгрессную деятельность. Кроме того, решено увеличить заполняемость мест в кинотеатрах с действующих 15% до 30%. Их работа по-прежнему возможна только с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 193 жителей Кубани. 277 человек выздоровели. В настоящий момент в стационарах края с подтвержденным коронавирусом находятся 1 515 жителей, 6 296 кубанцев лечатся на дому. 110 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Андрей Ульченко