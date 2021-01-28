ЕС согласовал общие принципы сертификатов о вакцинации от COVID-19

Страны Евросоюза договорились разработать общие принципы для сертификатов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса COVID-19. Сертификаты будут как в бумажном виде, так и в цифровом.

«Эти руководящие принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации… и установить минимальный набор данных для каждого сертификата. Они также устанавливают основу для структуры доверия для обеспечения подлинности и целостности сертификатов, работа над которой будет продолжена в сети электронного здравоохранения, в том числе для дальнейшего определения необходимых мер защиты данных и безопасности»,— говорится в сообщении Еврокомиссии.

Сертификаты будут нужны в том случае, если человеку, потребуется получить вторую дозу вакцины не в том государстве ЕС, где он получил первую дозу, или при появлении побочных эффектов — для идентификации препарата, которым была произведена вакцинация. В ближайшие месяцы страны—члены ЕС намерены выработать единую форму сертификатов и необходимый набор информации, который нужно будет в них указывать.

Массовая вакцинация в странах ЕС началась в конце декабря 2020 года. Сейчас на территории ЕС разрешено использование вакцин от BioNTech / Pfizer и от Moderna. Ожидается, что в ближайшее время разрешения на поставки также получат компании AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. С ними ЕК уже заключила соглашения.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».