Начальник поликлиники МВД и его заместитель арестованы по делу о взятках

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест руководителя поликлиники МВД Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева. 26 января они были задержаны по делу о взятках за оформление фиктивных справок.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в СИЗО они пробудут до 25 марта. Дорофеев и Михайлов обвиняются по пп. а,в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, три эпизода).

Следствие считает, что фигуранты и ряд других лиц создали преступную группу и получали взятки за оформление фиктивных справок об инвалидности для уходящих на пенсию сотрудников внутренних органов.

Подробнее — в материале“Ъ-СПб” «В поликлинике МВД злоупотребили со взятками».