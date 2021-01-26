В поликлинике МВД злоупотребили со взятками Начальник медсанчасти и его замы задержаны за коррупцию

В Санкт-Петербурге руководителей ведомственной поликлиники МВД, которая также обслуживает сотрудников МЧС и Росгвардии, заподозрили в выдаче фальшивых справок об инвалидности для страховых выплат. На протяжении нескольких лет за 200 тыс. руб. сотрудники силовых ведомств могли получить нужный документ, а вместе с ним — дополнительные выплаты, пенсии и другие льготы. По версии правоохранителей, противоправных эпизодов могло быть больше сотни.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении ряда должностных лиц из числа сотрудников ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Речь идет о поликлинике №1 медсанчасти МВД на Малой Морской улице. Подозреваемыми по делу стали начальник поликлиники Александр Михайлов и его заместители Андрей Константинов и Дмитрий Дорофеев. Они и еще три предполагаемых соучастника задержаны.

По версии следствия, начальник медсанчасти давал указания подчиненным фальсифицировать медицинские документы и содействовал приему на службу лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям. Тремя соучастниками оказались гражданские лица — пенсионеры и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Они занимались поиском тех, кто был бы заинтересован в получении фальшивых справок.

На протяжении нескольких лет, считают правоохранители, руководители поликлиники продавали примерно за 200 тыс. руб. справки о полученной на службе инвалидности, необходимые для того, чтобы на пенсии получать страховые выплаты и льготы.

Выплаты могли доходить до одного миллиона рублей.

По данным сотрудников управления собственной безопасности МВД, которые выявили нарушения, подозреваемые могут быть причастны к 100 подобным эпизодам.

25 и 26 января дома у подозреваемых и в поликлинике прошли обыски, в результате которых были изъяты документы, компьютеры, печати и более 4 млн руб. в иностранной валюте: долларах и евро. По данным 47news, следственные действия проводились и в кабинете полковника внутренней службы, начальника всей региональной Медико-санитарной части МВД Сергея Колесникова. Его, как пишет издание, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кадр оперативной съемки Фото: МВД России

По предварительным данным, в деле также есть неустановленные соучастники. Ими могут быть лица из числа работников судебно-медицинской экспертизы и одной из организаций здравоохранения Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург