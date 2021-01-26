В Петербурге задержаны руководители петербургской поликлиники МВД

Руководитель поликлиники МВД в Петербурге и два его заместителя задержаны по подозрению в выдаче справок о инвалидности за вознаграждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД , схему выявили сотрудники управления собственной безопасности.

По данным следствия, в течение нескольких лет руководитель поликлиники и двое его заместителей за вознаграждение предоставляли уходящим на пенсию сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии справки о якобы имеющейся инвалидности. Заключение позволяло пенсионерам получать льготы и страховые выплаты. Стоимость одной справки составляла 200 тыс. руб.

По факту оформления таких медицинских документов возбуждено уголовное дело по статье 290 (получение взятки) УК РФ. Начальник поликлиники и два заместителя доставлены в СК для проведения процессуальных действий.