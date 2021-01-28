Московские полицейские прилетели в Екатеринбург к координатору штаба Навального

В отношении координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько возбудили административное дело по ст. 19.3 КоАП РФ за то, что 17 января, в день возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального он, находясь в аэропорту Внуково, нарушал общественный порядок и оказывал неповиновение сотрудникам полиции. Об этом “Ъ” рассказал его адвокат Алексей Бушмаков. Для составления протокола сотрудники линейного отдела Внуково транспортной полиции Москвы прибыли в Екатеринбург, где сейчас господин Гресько находится под арестом за организацию несанкционированного шествия 23 января.

Адвокат заявил, что во Внуково господин Гресько находился со своим сыном, которого он забирал из московской больницы, и его нахождение в аэропорту не было связано с прилетом Алексея Навального. «Сотрудники полиции решили, видимо, исходя из рода его деятельности, что он встречал в аэропорту Навального, и именно поэтому есть опасения, что его вновь арестуют. Решение суда ведь может иметь политический характер, а не правовой»,— отметил господин Бушмаков.

Суд над Алексеем Гресько состоится 5 февраля в Москве. По данной статье ему грозит штраф от 500 до 1 тыс. руб. либо до 15 суток административного ареста.

Напомним, 17 января оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в химкинском отделе полиции, по итогам которого политик был помещен под стражу на 30 суток. После сообщения об аресте политика в ряде городов России были анонсированные протестные акции, которые прошли 23 января.

В Свердловской области несанкционированные шествия прошли сразу в нескольких городах. В Екатеринбурге, по разным данным, собралось от 3 тыс. до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности, в уральской столице были задержаны 14 человек.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Илья Смирнов, Екатеринбург