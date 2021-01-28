Вакцинация населения от COVID-19 приостановлена в ряде медучреждений Алтайского края

В ряде медучреждений Алтайского края из-за нехватки вакцины приостановлена прививочная кампания от коронавируса, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе краевого минздрава. Новую партию препарата ждут на выходных.

Сейчас прививку от коронавируса можно поставить только в районных больницах.

«Вакцина осталась в Рубцовске, Бийске, Заринске и Алейске. В Бийске — 300 доз, в Рубцовске — 180, в Заринске — 300, в Алейске — 200. В Барнауле вакцины больше нет»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал губернатору Виктору Томенко, что в край поступит 32 тыс. доз вакцины до конца января. Всего в край было поставлено 13 850 доз вакцины.

По данным местного оперативного штаба, на 28 января в регионе привиты 11 028 человек, из них 9 669 жителей получили первую прививку, 1 359 — поставили два компонента препарата. Сейчас в регионе развернуто 19 стационарных и один мобильный пункт вакцинации. По данным минздрава, в будущем планируется увеличить их число до 84 стационарных и 26 мобильных пунктов.

Подробнее о том, как в Хакасии приостановили прививочную кампания против COVID-19, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Вакцину подморозило».

Даниил Тарабукин