ФАС в Иваново признала «Газпром» нарушителем закона о конкуренции из-за дорогого обслуживания газопроводов

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Ивановской области признало «Газпром» нарушителем федерального закона «О защите конкуренции». Компанию считают злоупотребившей доминирующим положением из-за высоких цен на техобслуживание газопроводов, газового оборудования и оказания услуг аварийно-диспетчерской службы.

Антимонопольное дело было возбуждено по жалобе граждан на высокую стоимость техобслуживания сети газопотребления и домового газорегуляторного пункта, которые расположены на земельном участке частных домовладений. В ведомстве уточнили “Ъ”, что речь идет «о сети газопотребления, которая идет от индивидуального жилого дома до места врезки в общую сеть газораспределительной организации». Такая схема используется, в частности, в Иваново на улице 2-й Лежневской. Стоимость ее обслуживания составляет почти 13 тыс. руб.

«Деятельность по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования не относится к сфере деятельности естественных монополий»,— указали в ФАС, добавив, что цены на такие услуги не регулируются государством. Плата за техобслуживание устанавливается хозяйствующими субъектами самостоятельно. «Проведенный анализ затрат, заложенных в оказываемую услугу, позволил Ивановскому УФАС России прийти к выводу, что цена является монопольно высокой»,— заключили в ведомстве.

Александр Тихонов, Ярославль