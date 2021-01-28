Свердловский омбудсмен заявила, что пытается не допустить экстрадиции арестованного бразильца

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пытается не допустить экстрадиции находящегося под арестом в Екатеринбурге гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которому на родине угрожают убийством за нападение на киностудию, где снимали фильм об Иисусе в образе гея. Об этом она заявила в беседе с “Ъ-Урал”. Она добавила, что угроза для жизни Фаузи вполне реальна, из-за чего нельзя допустить, чтобы он вернулся в Бразилию.

Напомним, накануне начальник управления по вопросам миграции МВД по Свердловской области Ольга Петрова заявила, что Эдуардо Фаузи было отказано в предоставлении политического убежища. Татьяна Мерзлякова отметила, что миграционная служба отказывает почти во всех подобных случаях, однако окончательное решение об экстрадиции будет принимать прокуратура.

«В крайнем случае, его можно будет отправить в третью страну» — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что помимо аппарата омбудсмена Эдуардо Фаузи помогает местная митрополия, которая уже ходатайствовала о нем перед митрополитом Евгением (Кульберг).

Эдуардо Фаузи был задержан в сентябре 2020 года в Екатеринбурге по обвинению в нападении на бразильскую киностудию Portados Fundos. По версии следствия, он находился в составе группы из пяти человек, напавшей на продюсеров студии ночью 24 декабря 2019 года. Подозреваемые забросали дверь студии бутылками с зажигательной смесью из-за съемок короткометражного фильма для Netflix «Первое искушение Христа», в котором Иисус изображался геем. После этого Эдуардо Фаузи покинул Бразилию, а суд Рио-де-Жанейро заочно арестовал его по обвинению в покушении на убийство и совершении взрыва и объявил в международный розыск. Сейчас он находится в СИЗО №1 Екатеринбурга. Срок его ареста истекает 4 марта, после чего его смогут экстрадировать на родину.