В Свердловской области 369 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 369 человек, 16 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

По данным на 28 января в регионе за весь период пандемии COVID-19 заразились 69 399 человек, более 61 тысячи пациентов уже выздоровели, 1 989 пациентов скончались.

Напомним, в Свердловской области режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции для определенной группы лиц продлен до 1 февраля. В конце 2020 года в регионе началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек. Тяжелых осложнений после прививки у них не зарегистрировано. Всего на вакцинацию через колл-центр записались более 17 тыс. уральцев.