Суд запретил назначать новую дату конкурса по выборам мэра Сургута

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) запретил гордуме назначать новую дату проведения конкурса по выборам мэра. «Приостановить действия думы Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города до разрешения административного иска»,— говорится в определении суда. Соответствующее решение было вынесено после принятия к рассмотрению административного иска депутата гордумы Евгения Барсова, которого не допустили ко второму этапу конкурса.

«Суд может принять меры предварительной защиты по иску, если до принятия судом решения существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца или неопределенного круга лиц, в защиту которых подано заявление. А также в случае, если защита прав, свобод и законных представителей истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер»,— поясняется в документе.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, Евгений Барсов был участником конкурса на пост мэра Сургута, однако получил отказ в допуске ко второму этапу «в связи с предоставлением документов, оформленных ненадлежащим образом, а также представлением неполных сведений». Всего на конкурс было подано 66 заявок, только один из претендентов правильно оформил пакет документов. В результате чего дума Сургута признала конкурс несостоявшимся.

Господин Барсов не был согласен с позицией конкурсной комиссии и гордумы. Он подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск в суд с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса, отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися, а также до завершения спора запретить думе Сургута принимать решения о назначении нового конкурса, так как «это может повлечь за собой новые правовые последствия».

Накануне стало известно о том, что депутаты намерены назначить новую дату конкурса на 26 февраля, а прием документов начать с 31 января. Отметим, окончательное решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Сургута гордума примет на заседании 29 февраля.