Суд Сургута рассмотрит 3 февраля иск депутата гордумы, которому отказали в допуске на конкурс по выборам мэра

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийского автономного округа) рассмотрит иска депутата гордумы Евгения Барсова, которому отказали в допуске на конкурс по выборам главы города. Заседание назначено на 3 февраля.

Напомним, господин Барсов был участником конкурса на пост мэра Сургута, однако получил отказ в допуске ко второму этапу «в связи с предоставлением документов, оформленных ненадлежащим образом, а также представлением неполных сведений». Не согласившись с позицией конкурсной комиссии, Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск в суд с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися.

До завершения спора депутат попросил запретить думе Сургута принимать решения о назначении нового конкурса, так как «это может повлечь за собой новые правовые последствия». «Не видел, чтобы было принято решение о приостановке работы. Скорее всего дума проигнорирует мои заявления и продолжит нарушать процедуру выяснения обстоятельств»,— отметил господин Барсов в разговоре с “Ъ-Урал”.

Ранее председатель конкурсной комиссии Александра Сальникова сообщал о том, что в адрес Евгения Барсова были направлены отчеты о проверке пакета документов, в котором допущены ошибки. По словам депутата, информация в бумагах «общая и не содержит указаний на конкретно допущенные ошибки».

Напомним, конкурс по выборам мэра должен был состояться 18 января. Заявки на участие подали 66 человек, но только у одного из претендентов был правильно оформленный пакет документов. В результате чего дума Сургута признала конкурс несостоявшимся. Накануне депутаты предложили новую дату проведения конкурса. Окончательное решение должна принять гордума на заседании 29 февраля.