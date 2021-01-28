В Республике Алтай прокуратура обнаружила фальсификацию вузом результатов экзаменов

Прокуратура Республики Алтай выявила множественные факты фальсификаций документов вступительных экзаменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. С помощью фальсификаций сотрудники единственного в регионе вуза зачисляли на бюджет абитуриентов с низкими баллами.

«Прокурорская проверка выявила многочисленные случаи подтасовывания результатов вступительных испытаний абитуриентов во время прошлой вступительной кампании. В этом году вуз должен проходить аккредитацию, и им было необходимо выполнить показатели бюджетного набора. Сотрудники вуза внесли изменения в тестовые бланки экзаменов и завысили баллы абитуриентов, которые не набрали даже минимальные баллы. В результате они были зачислены на бюджет»,— говорится в сообщении.

Сейчас проверяются материалы по 26 студентам, отметили в прокуратуре. В ведомстве допустили, что фактов незаконного зачисления будет выявлено больше. Материалы проверки направлены в региональной управление СКР, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.