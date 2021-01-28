Генсек ООН: российская вакцина может сыграть важную роль в борьбе с COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что российская вакцина от коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией. В частности, вакцина может использоваться в миссиях организации, добавил он.

«Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе. Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций»,— сказал господин Гутерриш в интервью ТАСС.

Накануне, 27 января, в России впервые с 29 октября было выявлено менее 18 тыс. зараженных коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано менее 19 тыс. заражений. В Москве сняли ряд ограничений, в том числе по удаленной работе для 30% сотрудников.

Как финансовые организации отреагировали на послабления в Москве,— в материале “Ъ” «Банкиры не спешат с удаленки».