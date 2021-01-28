Футбол будет терять больше

Глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что футбольная индустрия понесет гораздо больше потерь из-за пандемии коронавируса, чем предполагалось ранее. По его оценке, они могут достичь €8,5 млрд. Господин Аньелли не согласился со сведениями, содержащимися в обнародованном во вторник отчете Deloitte Money League, в котором говорится, что потери 20 сильнейших команд Европы в этом сезоне могут достичь €2 млрд. Он считает, что авторы исследования недооценили то, насколько тяжелым будет сезон без зрителей на трибунах: «Я видел данные Deloitte. Они пишут, что топ-20 клубов потеряли €1,1 млрд по итогам прошлого сезона и потеряют еще около €1 млрд по итогам нынешнего. Но я думаю, что все будет гораздо хуже. В сезоне-2019/20 мы провели всего-то три-четыре месяца без болельщиков. Я уверен, что нынешний сезон полностью пройдет без зрителей. Исходя из тех данных, что есть у меня, индустрия в сумме за два сезона потеряет минимум €6,5 млрд. Максимум — €8,5 млрд. При этом примерно 360 клубов будут остро нуждаться во вливании ликвидности примерно на €6 млрд».

Reuters