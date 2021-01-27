Росстат: сильнее всего за январь подорожали овощи

За последний месяц в России сильнее всего выросли цены на овощи, следует из данных Росстата. Помидоры подорожали на 13,7%, морковь — на 7,6%, картофель — на 6,7%, а огурцы — на 5,2%, а лук — на 4,8%.

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в январе подорожал на 0,7%, а мука – на 1,3%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подешевели на 0,1%. Макароны подорожали на 0,8%.

Сахар, цены на который правительство стало регулировать из-за подорожания в конце 2020 года, в январе подешевел на 1,6%. Подсолнечное масло, несмотря на меры кабмина, подорожало на 0,1%.

Ранее ФНС включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. В ФНС сообщили, что анализ квартальных прогнозов цен на продукты покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров.

Подробнее о запросах ФНС — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».