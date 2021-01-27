ФНС объяснила запрос прогнозов цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что анализ квартальных прогнозов цен на продукты покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров. За прогнозами цен ФНС начала обращаться к поставщикам и торговым сетям. ФНС отмечает, что это добровольная передача данных, они составят налоговую тайну и не будут разглашаться.

«Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах»,— сообщила ФНС (цитата по «РИА Новости»). Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено.

По данным службы, наблюдение и передача информации о ценах на отдельные виды товаров на основе данных контрольно-кассовой техники (ККТ) Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономики, ФАС и Росстату обеспечивается в соответствии с решениями правительства. С помощью системы ККТ также можно отследить динамику объемов продаж в целом по стране и в отдельных регионах по определенным группам товаров.

Подробнее о запросах ФНС — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».