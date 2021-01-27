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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Шуточные» страсти

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27 января замминистра культуры РФ Ольга Ярилова проинспектировала вызвавшую широкий общественный резонанс реконструкцию театра кукол «Шут» в Воронеже. Уникальный архитектурный объект в центре города — одна из его визитных карточек. Впервые об угрозе историческому облику театра после начала ремонтных работ на объекте заявили общественники в конце прошлого года. В декабре правительство Воронежской области создало экспертную группу по контролю за реконструкцией театра. Как изменился подход к работам, вместе с замминистра посмотрели корреспонденты «Ъ-Черноземье».

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