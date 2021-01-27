Каннский фестиваль перенесен с мая на июль

74-й Каннский кинофестиваль пройдет 6-17 июля, сообщили организаторы. Ранее его планировалось провести 11-22 мая.

«Как мы уже сообщали осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить срок своего проведения в зависимости от развития санитарной ситуации в мире»,— говорится в сообщении.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинофестиваль был отменен. Некоторые вошедшие в программу мероприятия картины были показаны на других фестивалях и тематических показах.

О программе — в материале “Ъ” «Маскарад вместо фестиваля».