Против жителя Ярославля возбудили уголовное дело за удар полицейского

В Ярославле в отношении одного из местных жителей возбудили уголовное дела из-за инцидента, произошедшего после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в субботу 23 января, сообщает сетевое издание 76.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным издания, уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), против 31-летнего мужчины, который ударил сотрудника полиции

76.ru сообщает, что стычка между мужчиной и сотрудником полиции произошла на Советской площади вечером 23 января после окончания несогласованной акции. Мужчина кинул в сторону полицейских петарду. А когда к нему подошел сотрудник полиции и сделал замечание, мужчина нанес полицейскому удар в лицо.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили и сотрудник штаба Александр Смирнов были задержаны 23 января, перед началом в Ярославле несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Затем суд арестовал Елену Лекиашвили на 10 суток. С ней в камере административных задержанных отдела полиции «Заволжский» встретился уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Антон Антонов