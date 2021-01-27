Назначено внеочередное заседание Ярославской облдумы

На 2 февраля 2021 года назначено внеочередное заседание Ярославской областной Думы, сообщили в пресс-службе облдумы. В сообщении отмечается, что решение об этом сегодня, 27 января принял совет областной думы.

На внеочередном заседании областного парламента будет принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя облдумы Алексея Константинова, погибшего в автокатастрофе 30 декабря.

Также в повестке заседания установление сроков по выдвижению кандидатов на должность председателя ярославской областной думы. Избрание нового председателя думы также пройдет на пленарном заседании облдумы. Пока о сроках проведения его не сообщается.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что новым спикером облдумы скорее всего будет избран депутат облдумы Михаил Боровицкий, занимающий сейчас должность председателя думского аграрного комитета. Об этом сообщил “Ъ-Ярославль” источник, близкий к руководству думы. По информации источника, кандидатура Михаила Боровицкого неофициально согласована на всех уровнях, в том числе, на уровне администрации президента.

Антон Антонов