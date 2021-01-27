В ЯНАО открыли еще 11 пунктов вакцинации от COVID-19

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) открыли еще 11 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего на Ямале подготовлены к приему посетителей 70 прививочных пунктов.

Пункты начнут работать после поступления в округ следующей партии вакцины, говорится в сообщении. Планируется, что это произойдет в начале февраля. Записаться на вакцинацию жители могут по телефонам call-центров местных медучреждений и на сайте «Госуслуг».

Ранее ямальцам старше 65 лет разрешили прекратить самоизоляцию, если у них есть антитела к COVID-19. Помимо этого, в округе увеличили максимальное число зрителей, которые могут присутствовать на спортивных и культурных мероприятиях.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, действует запрет на работу ночных клубов.

На 27 января с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 35 354 человека. Более 30 тыс. уже выздоровели, еще 373 пациента скончались.

Михаил Мананников