Депутат Госдумы предложил открыть границы для туристов

Депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия») предлагает снять ограничения на въезд в Россию для иностранных туристов. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется и уровень заболеваемости коронавирусом снижается. В Москве и ряде других российских городов снимается большинство ограничений.

«Чем ближе курортный сезон, тем активнее зазывают отдыхающих известные европейские и азиатские курорты и открывают для них границы. Например, уже сегодня российские граждане могут отдохнуть в Турции, и не только там,— сказал “Ъ” депутат.— По моему мнению, это повод для того, чтобы и нам начать принимать меры по ''разблокировке'' своих туристических объектов для иностранных граждан и открытию границ».

В то же время, по мнению господина Синяговского, нужно выработать ряд условий, которых должны придерживаться туристы. «Уверен: с принятием решений по подготовке нового туристического сезона нельзя затягивать. Лето не за горами, и нам нужно встретить его во всеоружии. Государством принимаются действенные меры по поддержке туристического бизнеса, но этого мало… Необходимо уже сегодня снять ряд ограничений и разрешить нашим зарубежным гостям отдыхать в России»,— сказал господин Синяговский «РИА Новости».

Отметим, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) выступил против инициативы Роспотребнадзора по переводу рекомендаций по профилактике коронавируса в разряд обязательных требований (предполагается, что они будут действовать до 1 января 2022 года). В РСТ считают, что это приведет к закрытию многих недорогих объектов размещения.

Россия закрыла международное авиасообщение в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. С лета проходит постепенное возобновление полетов. Сейчас россиянам можно летать в Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Катар, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Финляндию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

О падении пассажиропотока в аэропортах — в материале “Ъ” «Аэропорты МАУ потеряли половину пассажиров».