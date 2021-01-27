В Свердловскую область прибыла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор» прибыла в Свердловскую область, сообщил оперштаб региона. Она рассчитана на вакцинацию тысячи человек.

Препарат уже начали доставлять в медучреждения. «Эта вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов, что значительно расширяет диапазон ее применения. Вакцину можно без труда доставлять в отдаленные территории», — сказала исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

По данным Минздрава России, вакцина прошла необходимые клинические исследования. Ранее госпожа Ютяева сообщала, что ее количество ограничено, поэтому вакцина будет рекомендоваться лицам, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, онкологические заболевания.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего на вакцинацию через колл-центр записались более 17 тыс. уральцев.

Михаил Мананников