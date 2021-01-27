Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, где не стоит парковать машины из-за уборки снега

Мэрия предупредила екатеринбуржцев, где не следует парковать машины из-за уборки улиц от снега. Так, днем 28 января коммунальные службы Екатеринбурга начнут вывозить снег с ул. Академика Вонсовского и Мичурина (от ул. Декабристов до Тверитина), сообщила пресс-служба администрации города.

Припаркованные на обочинах автомобили, которые помешают коммунальным службам, будут эвакуированы, предварительно ГИБДД установит дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия.

Напомним, за январь в Екатеринбурге выпало две месячные нормы осадков. Из-за этого коммунальные службы стали не справляться с уборкой и вывозом снега из города. В связи с этим прокуратура города внесла представление временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову. Ведомство организовало проверку исполнения администрацией обязанности по содержанию автомобильных дорог города.

Господин Орлов в свою очередь поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега. Накануне господин Бубнов заявил, что «пробки, которые мы наблюдаем на улицах, пришли навсегда».

Михаил Мананников