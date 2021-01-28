Ближе к реальности

Документальное кино называют реальностью, собранной по законам драматургии. Судя по истории кино, реальность эта настолько шокировала, что, запечатленная режиссерами на пленку, часто становилась сенсацией. «Коммерсантъ Стиль» вспоминает самые яркие документальные фильмы, ставшие примером для целого поколения кинематографистов, которые теперь можно смотреть в особом разделе «ТВ +» онлайн-кинотеатра IVI (включая контент National Geographic и BBC).

Док из вечной мерзлоты

История кино началась с документального фильма. Легендарное «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» братьев Люмьер длилось 48 секунд и впервые было показано 6 января 1896 года. Однако это простое фиксирование происходящего на пленку от появления на свет документального киноискусства отделяет 26 лет.

Первый подлинно документальный фильм вышел на экраны в 1922 году. «Нанук с Севера» американца Роберта Флаэрти стал настоящей сенсацией. До него никто и не думал, что из реальности можно создать художественное произведение, а не просто фиксировать происходящее на пленку. Сегодня мы бы сказали, что «Нанук...» — это яркий образчик этнографического кино и кино об экзотических путешествиях, прародитель всех фильмов National Geographic. На экране — жизнь отважного эскимосского охотника Нанука, который старается выжить со своей семьей в жестоких условиях Севера. Он добывает пропитание, строит иглу, ухаживает за собаками.

Однако главный парадокс первого документального фильма состоит в том, что он не такой уж документальный. Значительная его часть — постановка. На момент съемок эскимосы уже жили в избах. И Флаэрти предложил своему герою что-то вроде игры — жить так, как жили его отцы и деды, подобно первобытным людям. Для этого даже был разработан специальный сценарный план. Другими методами этот технически достаточно сложный для своего времени фильм снять было невозможно. Главным в этой классической картине остается метод длительного наблюдения за персонажем, который впоследствии станет одним из ключевых для документального кино.

Советский документальный аттракцион

Второй вехой в документалистике стал фильм 1929 года «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Главный герой этой картины — город и его повседневная жизнь. Съемки проходили в трех мегаполисах: Москве, Одессе и Киеве. Скомпоновать визуальный материал режиссер решил в соответствии с новаторской задачей — дать миру универсальный язык кино. Для этого нужно было избавиться от рудиментов из литературы (например, отказаться от титров, а вместо сценария использовать монтажный план) и наконец-то выйти из павильона и обойтись без актеров.

Вертов предлагал революцию в кино. Согласно его идее, «Человек с киноаппаратом» — это отказ от несовершенного человеческого зрения и доверие киноаппарату. Он, по мысли создателя фильма, объективен, вездесущ, ведь только камера способна преодолеть пространство через монтаж, замедлить или ускорить время, мультиплицировать любые образы. У Вертова получился динамичный фильм-аттракцион, в котором жизнь реально существующих городов и их жителей смонтирована в некую новую, существующую исключительно в кино реальность. Эта киноработа явила собой принцип, который впоследствии станет основой для видеоарта.

Первый документальный блокбастер

На заре кинематографа существовало три крупных центра кинопроизводства: СССР, США и Германия. Для Европы первым значительным документальным фильмом стала «Олимпия» 1938 года. Никто не ожидал, что это заказанное Международным олимпийским комитетом произведение станет первым документальным блокбастером и войдет во все учебники по истории кино.

Лени Рифеншталь решила сделать не столько фильм-отчет об Олимпийских играх в Германии, сколько создать песнь о сверхчеловеке. Для этого она задействовала все ресурсы Министерства пропаганды Германии. Съемочная группа насчитывала почти 200 человек. Они рыли ямы для операторов, устанавливали специальные краны. Масштабом поражают не только съемки, но и монтаж. На создание фильма из отснятого материала ушло два года. В итоге была создана документальная фреска про олимпийцев — суперлюдей, которые преодолели земное тяготение и, подобно олимпийским богам, научились «летать».

Док и метод

Документальное кино во второй половине XX века было не только продуктом технических новшеств, но и новых концепций и методов наблюдения за реальностью. Главный из них — длительное наблюдение за реальностью, при котором документалист старается остаться незамеченным, чтобы не вторгаться в происходящее. Так работал, например, американец Роберт Дрю, который в 1960-х стал основоположником «прямого кино».

Другие документалисты, наоборот, стремились не просто фиксировать реальность, а активно вторгаться в нее, провоцировать события. Таким образом в 1961 году режиссерами Жаном Рушем и Эдгаром Мореном была снята «Хроника одного лета», в которой случайно выбранные парижане по просьбе создателей фильма обсуждают свою жизнь.

В 1978 году Герц Франк предложил совершенно новый тип документалистики. В картине «Старше на 10 минут» он развернул камеру от событий на смотрящего на них маленького мальчика. За какие-то десять минут в зрительном зале он проживает на наших глазах огромную жизнь, наблюдая за чужой, а мы успеваем ее подсмотреть.