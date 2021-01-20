Госдолг Свердловской области не является катастрофически тяжелым,—экономист

Вопрос с госдолгом Свердловской области хоть и не приятный, но не является катастрофически тяжелым, заявил директор института Финансов и права УрГЭУ-СИНХ Максим Марамыгин. Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года госдолг региона составил порядка 100 млрд руб. Согласно прогнозу, сумма областного госдолга будет расти каждый год, пока не достигнет 216 млрд руб. к 2026 году. После этого задолженность планируется снизить почти до 141 млрд руб. в 2030 году, а также избавиться от дефицита бюджета.

«Сформированный долг вполне реалистичен и для обслуживания, и для погашения. К тому же часть расходов, которые пока что несет Свердловская область по подготовке к Универсиаде 2023 года, с 2022 года будет погашаться, в том числе за счет средств федерального бюджета, и может быть направлена на погашение сформированного в 2020 и 2021 годах долга»,— считает господин Марамыгин. По его словам, бюджетный долг — это «способ в сложное время не просто не сокращать уровень финансирования областных программ, но и заложить основы для более комфортной жизни в ближайшие годы». Он отметил, что все социальные расходы 2021 года (около 200 млрд руб.) полностью покрыты собственными доходами, поступающими в бюджет Свердловской области.

Эксперт также отметил, что одной из причин формирования долга региона стали последствия короновирусной пандемии, которые привели к ощутимым потерям бюджета от проблем в реальном секторе экономики (падение налоговых отчислений от прибыли бизнеса и сокращение отчислений в виде подоходного налога) и существенном объеме выплат, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а так же некоторых категорий населения.

«Начало 2021 года показывает, что выправления ситуации с доходами бюджета стоит ждать не ранее третьего квартала 2021 года, поэтому заимствования помогут без затруднений поддержать развитие нашей области», — уточнил Максим Марамыгин.