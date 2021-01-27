Сергея Приходько похоронят на Троекуровском кладбище 28 января

Прощание с бывшим вице-премьером России, экс-руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько состоится в четверг, 28 января, в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Его похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание состоится завтра в ЦКБ»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства.

Чем известен Сергей Приходько Читать далее

Господин Приходько умер 26 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. У него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998–2004 годах, а также помощником президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах, возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013–2018 годах, до прошлого года занимал пост первого замруководителя аппарата правительства. В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил господина Приходько своим помощником.

О деятельности политика — в материале “Ъ” «Умел, что и говорить».