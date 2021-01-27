«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака». Презентация 29-летнего футболиста пройдет сегодня, 27 января, в 17:00 по местному времени (19:00 мск) в режиме онлайн.

По данным источников СМИ, контракт с нападающим будет подписан на 3 года и 6 месяцев, стоимость трансфера составит от €4 до €5 млн. Зарабатывать в «Фиорентине» он будет €1,7 млн, что почти вдвое меньше, чем было в «Спартаке». «Фиорентина» после 19 матчей чемпионата Италии занимает 12-е место в турнирной таблице. Ближайший матч пройдет 29 января, команда на выезде встретится с «Торино».

С августа 2020 года Александр Кокорин выступал за «Спартак». В десяти матчах за московский клуб он забил два гола. Ранее в составе «Зенита» футболист становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России Кокорин провел 48 матчей и забил 12 голов.

Подробнее о переходе — в материале “Ъ” «Александр Кокорин досидел до "Фиорентины"».