В Томской области продлят режим ограничений

Власти Томской области намерены с начала февраля продлить режим ограничений, сообщается на сайте правительства.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, эпидситуация в регионе значительно улучшилась благодаря морозам, строгим ограничительным мерам и сокращению численности заболевших коронавирусом. «Но хочу подчеркнуть: расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий»,— сказал глава региона.

Ранее власти сообщили, что ожидают третью волну коронавирусной инфекции в начале весны. По словам замгубернатора Ивана Деева, предполагается, что она будет слабее второй.

По данным оперштаба, всего в области зафиксировано 27 730 случаев COVID-19, выздоровели 24 765 пациентов. Первый компонент вакцины от инфекции поставили 4 тыс. жителей.

О том, как в сибирских регионах разворачивается кампания по вакцинации от коронавируса, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Юлия Сасевич