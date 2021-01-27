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Новости
14:05
Кремль не собирается вести диалог с молодежью, участвовавшей в «погромах» во время протестов
14:09
Песков: Путин дал Байдену «необходимые разъяснения» по теме Навального
14:16
Совет федерации одобрил продление ДСНВ
09:44
ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы
11:24
В России впервые с 29 октября выявлено менее 18 тыс. зараженных коронавирусом
14:24
Песков снова не ответил на вопрос о прививке Путина
14:15
Следствие решило освободить совладельца Merlion
14:07
Собянин сообщил о двойном запасе коек для лечения пациентов с COVID-19
13:57
Бастрыкин возбудил дело о превышении полномочий в отношении экс-председателя Новосибирского облсуда
13:47
TikTok-блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции в Москве
13:36
Калмыцким депутатам не разрешили выступить на сессии парламента Хакасии
13:34
ФНС объяснила запрос прогнозов цен на продукты
13:22
Госдума одобрила продление Договора о СНВ
13:18
Сергея Приходько похоронят на Троекуровском кладбище 28 января
13:12
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Пригожина
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Выступление Владимира Путина на Давосе-2021
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