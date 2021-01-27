Средняя стоимость внедорожников в Татарстане выросла на 4,8%

Средняя цена подержанных кроссоверов и внедорожников в Татарстане по итогам 2020 года составила 723 тыс. руб., что на 4,8% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Avito Avto.

Самой востребованной моделью сегмента SUV в республике оказалась «Нива». Ее средняя стоимость за год выросла на 1,5%, составив 200 тыс. руб. Второе место среди самых популярных моделей среди кроссоверов и внедорожников заняла Chevrolet Niva. Ее цена в среднем составила 298 тыс. руб., что на 1,5% больше, чем за год до этого. Тройку лидеров замкнула Kia Sportage, чья стоимость выросла на 1,8% — до 850 тыс. руб.

Продажи подержанных машин сегмента SUV в Татарстане по итогам 2020 года выросли на 6,7%. В России рост составил 12,5%.

"Ъ-Казань"