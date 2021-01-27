Ростовчанка заработала 10 млн рублей на незаконном предпринимательстве

В отношении 30-летней жительницы Ростова возбуждено уголовное дело: правоохранители подозревают ее в незаконной предпринимательской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 171). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемая в 2018 году купила специальное оборудование для обеззараживания древесины. Затем, не имея лицензии на работу, она в течение двух лет осуществляла предпринимательскую деятельность. За это время сумма незаконного дохода составила около 10 млн руб.

Наталья Шинкарева