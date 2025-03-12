Инженер Ростовской АЭС вошел в тройку лучших молодых работников концерна «Росэнергоатом»

На предприятиях Госкорпорации «Росатом» большое внимание уделяется созданию условий для раскрытия потенциала молодых работников.



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Ведущий инженер отдела развития Производственной системы Росатом (ОРПСР) Ростовской АЭС Руслан Арьков вошел в тройку призёров ежегодного дивизионального конкурса концерна «Росэнергоатом» «Энергия молодых» в номинации «Молодой лидер».

Конкурс направлен на выявление и поддержку активных представителей молодежи за достижения в различных направлениях деятельности. В этом на участие в конкурсе поступило около 400 заявок, из которых были определены 45 победителей уровня филиалов и организаций в контуре управления. Финалисты защитили свои проекты перед комиссией под председательством генерального директора концерна "Росэнергоатом" Александра Шутикова.

«Коллектив Ростовской АЭС один из самых молодых в Росэнергоатоме. И отрадно то, что наши молодые работники не просто активно участвуют в таких конкурсах, но и занимают призовые места. Это говорит о большом потенциале нашего коллектива и нашей атомной станции. В свою очередь, мы помогаем молодежи раскрыться. Ведь обеспечение российской экономики квалифицированными кадрами является ключевым фактором ее модернизации и дальнейшего развития», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Руслан Арьков закончил Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ. В 2013 году пришел работать в управление капитального строительства Ростовской атомной станции. Сейчас он ведущий инженер ОРПСР и старший тренер Росатома по программам Производственной системы Росатом. В прошлом году при методологическом сопровождении Руслана Арькова успешно реализован проект по оптимизации процесса в одном из лечебных учреждений г. Волгодонска — время пребывания медучреждении сократилось в трое. Руслан активный участник спортивных мероприятий и экологических акций, член поискового отряда «Родник», увлекается охотой, греблей на сапах, пчеловодством и воспитывает троих детей.

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«Конкурс «Энергия Молодых» - площадка, которая дает возможность заявить о себе и своих профессиональных достижениях за год. Понять насколько достигнутые результаты участников влияют на твою работу и лично пообщаться с руководством Концерна на важные темы. На мой взгляд, молодой лидер - это тот, кто развивает себя и обучает других, идет к цели с командой и балансом по жизни, любит семью, свое дело и Родину» - рассказал Руслан Арьков.

В 2025 году стартовал национальный проект «Кадры». Общий объём финансирования из федерального бюджета составляет свыше 113 млрд рублей, в том числе в 2025 году — 19,7 млрд рублей. К крупным мероприятиям относятся подготовка прогноза кадровой потребности экономики страны, субсидирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников специальной военной операции, повышение квалификации и переподготовка кадров, создание новых сервисов на портале «Работа России», маршрутизация выпускников и рейтингование образовательных организаций, проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».