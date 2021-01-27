Сторонники Навального анонсировали новое шествие в Екатеринбурге

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге анонсировали новое несанкционированное шествие, которое состоится в 12.00 в воскресенье, 31 января, сообщили в facebook-аккаунте местного штаба политика. Участники акции намерены пройти по ул. Ленина от парка XXII Партсъезда до площади Труда.

Напомним, прошлые несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. В их числе уличный художник Тимофей Радя. Уже после завершения шествия задержали координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на 10 суток. Также были составлены протоколы на двух несовершеннолетних по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).