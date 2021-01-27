«Ромир»: россияне считают объединяющими факторами историю и культуру

Россияне считают объединяющими факторами историю страны (26%) и общую культуру (20%), показало исследование компании «Ромир». Это самые популярные ответы среди опрошенных.

Исследование проводилось в январе 2021 года, в нем приняли участие 1600 человек со всей России. Результаты приводит ТАСС.

Еще 18% считают, что нацию объединяют общие предки, 13% — язык, 10% — вера. Общие государственные цели назвали 9%.

«Последний аналогичный опрос проводился "Ромиром" в 2004 году. Тогда, по мнению россиян, в наибольшей степени русских объединяли общий язык (23%), общая культура и общая история страны (по 19%)»,— отметили авторы исследования .